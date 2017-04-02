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Президент США Дональд Трамп не запрещал критиковать Россию, заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании ABC.

Хейли отметила, что Трамп ни разу не звонил ей с просьбой "не нападать на Россию". НА вопрос о том, стоит ли Трампу самому критиковать РФ Хейли ответила, что делает это сама, а у президента много других дел.

Ранее Хейли заявила, что США никогда и ни в коем случае не стоит доверять России. Комментируя это высказывание представитель МИД РФ Мария Захарова, что недоверие – это комплекс, который преодолевается диалогом и проведением проверок.