Столичное "Динамо" уступило тольяттинской "Ладе"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичное "Динамо" потерпело поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги против тольяттинской "Лады". Поединок завершился со счетом 2:1.

В начале второго периода отличился Иржи Гункес, который реализовал большинство, а в третьей двадцатиминутке окончательный результат установил Георгий Белоусов.

"Бело-голубые", несмотря на территориальное преимущество, смогли поразить ворота "Лады" лишь в самой концовке встречи. В большинстве отличился Каспарс Даугавиньш.

Таким образом, "Динамо" с 94 очками остается на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции. От финского "Йокерита", идущего третьим, подопечные Харийса Витолиньша отстают на пять очков.

Впрочем, волноваться "бело-голубым" не стоит, они уже обеспечили себе место в плей-офф.