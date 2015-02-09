Московское "Динамо" потеснило "Йокерит" в турнирной таблице КХЛ

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Столичное "Динамо" в упорном противостоянии одолело "Йокерит" со счетом 2:1. Победа позволила "бело-голубым" подняться на одну строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Счет был открыт на 37-й минуте поединка. Егор Дугин отпасовал на неприкрытого Константина Глазачева, который в касание отправил шайбу в ворота финнов.

На 48-й минуте Петр Коукал восстановил равновесие в счете. В этот момент подопечные Харийса Витолиньша оборонялись втроем против пятерых соперников. Опытным финским хоккеистам не составило большого труда реализовать численное преимущество.

За две минуты до конца третьего периода Максим Карпов совершил сольный проход, ворвался в зону противника и хладнокровно переиграл голкипера, установив тем самым окончательный итог матча - 2:1 в пользу москвичей.

Таким образом, "Динамо" набирает 112 очков и поднимается на третью строчку в турнирной таблице, потеснив "Йокерит".