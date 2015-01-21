На 70-летие Победы в Москву приедут 20 лидеров зарубежных стран

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Около 20 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в торжествах в Москве по случаю 70-летия Победы, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Уже около двух десятков руководителей подтвердили свое участие в мероприятиях 9 мая, среди них - председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Времени до 9 мая еще немало, подтверждения участия продолжают поступать", - передает слова Лаврова МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по словам Лаврова, свое согласие на приезд в Москву дал лидер КНДР Ким Чен Ын, пишет ТАСС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва пригласила лидеров стран-участник антигитлеровской коалиции, в том числе США, а также страны-партнеры, включая страны БРИКС. При этом он уточнил, что приглашения рассылались "по списку предыдущего юбилея Победы".

Отметим, что на юбилейные торжества по случаю Победу над фашизмом в Москву традиционно приглашаются лидеры многих государств. В частности, в торжествах по случаю 65-летия Победы приняли участие Ангела Меркель, Шимон Перес, Ху Цзиньтао, Турбьерн Ягланд и лидеры других государств.