Самый большой "синий платочек" с именами участников войны сшили в Железноводске

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Самый большой в России "синий платочек" с именами участников Великой Отечественной войны показали 9 мая в Железноводске, сообщает ТАСС.

Треугольное полотно длиной в 16 метров составлено из лоскутов, на которых участники акции написали имена родных, участвовавших в войне. На лоскутах появилось более 3,7 тысячи имен участников из 53 субъектов РФ, а также из Греции, Израиля и Азербайджана, Эстонии и других стран.

Акция "Синий платочек" проводится в городе с 11 апреля по 9 мая. После праздника полотно передадут в музей.

"Синий платочек" – песня военных лет, традиционно исполняемая на концертах во фронтовых частях. Наиболее известным "Синий платочек" был в исполнении Клавдии Шульженко.

