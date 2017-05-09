Самый большой "синий платочек" с именами участников войны сшили в Железноводске

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Самый большой в России "синий платочек" с именами участников Великой Отечественной войны показали 9 мая в Железноводске, сообщает ТАСС.
Треугольное полотно длиной в 16 метров составлено из лоскутов, на которых участники акции написали имена родных, участвовавших в войне. На лоскутах появилось более 3,7 тысячи имен участников из 53 субъектов РФ, а также из Греции, Израиля и Азербайджана, Эстонии и других стран.
Акция "Синий платочек" проводится в городе с 11 апреля по 9 мая. После праздника полотно передадут в музей.