ДТП на улице Академика Капицы закончилось перестрелкой

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На юго-западе Москвы мелкая дорожная авария закончилась перестрелкой. Как сообщает Агентство "Москва", по словам пресс-службы ГУ МВД города, примерно в 20.20 на улице Академика Капицы водители ВАЗ-2199 и Daewoo повздорили на почве произошедшего ДТП.

В результате владелец иномарки был избит. Также прозвучали выстрелы из огнестрельного оружия. Кто стрелял, а также кто был виновен в аварии, пока неизвестно.

Пострадавший госпитализирован, ведутся поиски участников конфликта.