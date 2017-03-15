Задержан подозреваемый в наезде автомобилем на ребенка в Ленинградской области

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Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области подозреваемого в наезде автомобилем на ребенка и применении к нему насилия, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

С задержанным Владимиром Бельским будут проводиться необходимые для выяснения обстоятельств случившегося следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в городе Приозерске Ленинградской области 9 марта. Дети играли рядом с проезжей частью и стреляли из игрушечного автомата по машинам. Рассерженный поведением ребят водитель внедорожника наехал на одного из мальчиков, а затем заставил его встать на колени.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки задержать подозреваемого в наезде на ребенка, а также провести полное и тщательное расследование преступления и привлечь виновного к уголовной ответственности.

Также следователи проверят действия полицейских, которые выезжали на место происшествия и отпустили подозреваемого, не разобравшись в ситуации. Помимо этого, в органы полиции из больницы поступала телефонограмма о травмах, полученных ребенком, но правоохранители не приняли соответствующих мер.