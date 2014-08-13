В Подмосковье в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек

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В аварии с участием легкового автомобиля и маршрутного такси, следовавшего по маршруту Быково - Люберцы, пострадали 7 человек, двое из которых в тяжелом состоянии, сообщает в среду ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Московской области.

Погибших в результате ДТП нет. Пострадавшие доставлены больницу №2 имени Ухтомского в Люберцах и больницу №1 поселка Красково.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, 3 человека находятся в состоянии средней тяжести и 2 госпитализированных чувствуют себя удовлетворительно.

ДТП произошло вечером в среду около поста ГИБДД Жилино в Люберецком районе Подмосковья. Причины аварии устанавливаются.