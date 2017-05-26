Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая 2017, 11:55

Происшествия

Кровля обрушилась в административном здании на юге столицы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Обрушение кровли произошло в административном здании в ЮАО, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в экстренных службах столицы, кровля рухнула в кабинете на четвертом этаже дома № 10 на улице Академика Петровского. По предварительным данным, площадь обрушения составляет 20 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате этого происшествия пока не поступало.

Агентство "Москва" также уточняет, что здание, где произошло обрушение, занимает строительный колледж № 30.

ЧП здания обрушение кровли административные здания

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика