Кровля обрушилась в административном здании на юге столицы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Обрушение кровли произошло в административном здании в ЮАО, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в экстренных службах столицы, кровля рухнула в кабинете на четвертом этаже дома № 10 на улице Академика Петровского. По предварительным данным, площадь обрушения составляет 20 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате этого происшествия пока не поступало.

Агентство "Москва" также уточняет, что здание, где произошло обрушение, занимает строительный колледж № 30.