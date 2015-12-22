Под завалами дома в Волгограде нашли тело третьего погибшего

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Под завалами дома в Волгограде спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате взрыва газа, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя МЧС России по Волгоградской области.

Тело погибшего нашли на втором этаже. Кроме того, сообщается, что угроза обрушения частично разрушенного в результате взрыва жилого дома сохраняется, передает "Интерфакс".

"Мы посмотрели контрольные маячки, и они сработали все. То есть идет подвижка дома. Это нас настораживает. Заключение еще раз подтверждает, что дом абсолютно не пригоден для дальнейшего проживания. Есть угроза дальнейшего обрушения. Крышевые плиты до сих пор нависают, и фрагменты кухни на пятом и шестом этаже ведут себя непонятным образом", – сказал замглавы МЧС РФ Леонид Беляев.

По его словам, аварийно-спасательные работы в частично разрушенном доме продолжаются.

Напомним, взрыв бытового газа произошел 20 декабря в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Космонавтов в Волгограде. Обрушилась внешняя стена здания со 2 по 9 этажи и произошел пожар на площади около 30 квадратных метров. Погибло три жильца дома, 12 человек были госпитализированы.

Семьям погибших при обрушении дома в Волгограде перечислят по 1 миллиону рублей. Также из средств резервного фонда им компенсируют расходы на погребение.

Раненым направят от 200 до 400 тысяч рублей. Эта сумма будет варьироваться в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Также принято решение предусмотреть единовременную материальную помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч рублей на каждого человека.