Поезд завалил снегом пассажиров на перроне в США



Прибывающий поезд засыпал снегом пассажиров на перроне. Видео, набирающее популярность в Сети, было снято на вокзале города Райнклифф в штате Нью-Йорк, сообщает телеканал "Москва 24".

Поезд на высокой скорости прибыл на станцию, пути на которой были завалены свежим снегом. При этом некоторые из пассажиров не отошли от края платформы, а продолжали стоять и снимать происходящее на телефоны, пока их не засыпало снегом.

За сутки видеоролик на YouTube посмотрели около полумиллиона человек.

Несколько дней назад на северо-востоке США обрушился снежный шторм, получивший имя "Стелла". Сообщалось, как минимум, о троих погибших и тысячах отмененных авиарейсов.