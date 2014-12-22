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Проекты

22 декабря 2014, 08:44

Открытие стадиона ЦСКА перенесут из-за экономической ситуации

ЦСКА проекты стадионы Марат Хуснуллин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сроки ввода в строй стадиона ЦСКА перенесут из-за сложной экономической ситуации, сообщил Агентству "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Инвестор намеревался ввести (стадион) уже в середине 2015 года, у проекта высокая готовность. Возможно, что сейчас экономическая ситуация немного подкорректирует сроки, но это уже тот объект, который не остановишь. Основная часть вложений и работы уже сделаны", - сказал чиновник.

Также Хуснуллин отметил, что около стадиона появятся архитектурные символы команды. "Надеюсь, что нас ЦСКА также приятно удивит, как нас удивило открытие "Спартака", - отметил заммэра.

Добавим, что новая арена ЦСКА будет рассчитана на 30 тысяч зрителей. В состав комплекса, площадь которого составляет 172 тысячи квадратных метров, войдет детско-юношеская спортивная школа, музей ЦСКА, гостиница, рестораны, кафе, магазин сувениров, медицинский центр и парковка на 1,4 тысячи машиномест.

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