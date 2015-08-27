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27 августа 2015, 20:09

Происшествия

Суд отклонил жалобу Заура Дадаева на отказ возбудить дело о пытках

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Басманный суд отклонил жалобу главного обвиняемого по делу об убийстве Немцова Заура Дадаева на отказ в возбуждении уголовного дела о применении к нему пыток, передает Агентство "Москва" из зала суда.

Адвокат Шамсудин Цакаев настаивал, что постановление об отказе незаконно и необоснованно и просил его отменить. Прокурор же отметил, что заявленная жалоба удовлетворению не подлежит.

Ранее Следственный комитет уже проверил заявления Дадаева о якобы примененных к нему пытках и отказался возбудить по этому поводу уголовное дело. Однако Дадаев обжаловал это решение в Басманном суде.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

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Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия". Всех подозреваемых в убийстве Бориса Немцова признали вменяемыми.

Сюжет: Убийство Бориса Немцова
Басманный суд суды пытки Заур Дадаев
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