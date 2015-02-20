Кинообзор недели: неженское белое дело, настоящая журналистика и лицо Аль Пачино

Фото: Кадр из фильма "Батальонъ"

Женский Батальон Смерти и разложение солдат немецким шнапсом в Первую Мировую, настоящее журналистское расследование, которое привело к профессиональной смерти, геноцид армян и бенефис одного из лучших ныне живущих актеров. Кинообозреватель M24.ru Семен Кваша выбрал фильмы этой недели, которые не должны пройти мимо вас.

Батальонъ

"...Солдаты, развращенные идиотскими лозунгами и лживой свободой, воевать отказываются", говорит господин офицер, белая кость, усы и шашка, самому Керенскому. И надо, стало быть, возродить на фронте расстрел. А Керенский ему и отвечает: "Не надо расстрелов, надо женский батальон, чтобы мужикам стало стыдно и они обратно начали воевать".

Но Марии Бочкаревой, начальнице батальона смерти, необъятных размеров бабище, страшной как чорт, мало быть пропагандистским знаменем (или жупелом), а надо на фронт, в окопы, под пули. И вот уже крестьянки, мещанки, горничная, носатая еврейка, выпускницы институтов благородных девиц и даже сама графиня Татищева, генеральская дочь, бреют головы и тренируются на полосе препятствий.

Это, надо сказать, хорошее кино. Драматически связное, с исключительной Марией Ароновой в главной роли, стилистически очень выдержанное, с прекрасным патриотическим пафосом и совершенно чумовыми съемками. Сцена боя во время газовой атаки — это вообще то ли Гойя, то ли Босх, русские девушки в холщовых остроносых противогазах похожи на крыс, немецкие солдаты в своих масках с плоскими фильтрами - на свиней. Короче говоря, "Ужасы войны". Если и предъявлять претензию этому творению продюсера Игоря Угольникова и режиссера Дмитрия Месхиева, то только одну - идеологическую.

Положительные герои и героини фильма, которым полагается симпатизировать - все сплошь будущие "белые", ваши благородия. Солдат, которые отказываются воевать и только ждут сигнала, чтобы вернуться домой, называют швалью и сбродом. А это, конечно, только малая часть правды. Этому сброду, плохо вооруженному, плохо обученному, почти неграмотному, оторванному от сохи, никто так и не объяснил, почему их услали умирать в Польшу, Галицию, Румынию, к черту на рога, на фронт.

Нам этот фильм пытается (довольно успешно, потому что по русским меркам он просто хороший) продать, что вот была сияющая Империя и победоносная Армия, а потом пришли немецкие агенты и все развалили. На самом же деле, стоило чуть-чуть ослабить Скрепы, как все рухнуло само. Когда в армии отменили в марте 1917 года обязательное причастие, 95 процентов низших чинов перестали ходить к исповеди. Короче говоря, если бы это было фэнтези, оно было бы безупречно, проблема в том, что это фэнтези должно теперь стать нашей официальной идеологией.

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"Убить гонца"

Правдивых историй на этой неделе в кино, кстати, хоть отбавляй. "Убить гонца" Майкла Куэсты - страшноватый биопик журналиста Гэри Уебба (его играет Джереми Реннер), которого криминальная хроника выводит на, возможно, самый страшный заговор в истории Америки, когда в восьмидесятых годах ЦРУ, лишившись финансирования для никарагуанских контрас, организовало маленький гешефт: кокаин из Центральной Америки бравые пилоты перевозили в США и передавали там мафиям для продажи на улицах, на вырученные деньги покупали оружие и поставляли никарагуанским праворадикальным милициям.

Вебб, честная газетная ищейка, пошел по следу, вышел на никарагуанских участников этого бизнеса и написал статью в 1996, которая взорвалась бомбой. Эффект, правда, был неожиданным: ЦРУ очень аккуратно смогло дезавуировать всю эту историю, источники журналиста переменили показания и Уэбба выставили некомпетентным лжецом, да еще и весьма нечистоплотным в личной жизни. Грешки-то за каждым водятся. Много лет спустя ЦРУ признало свое участие в этой адской операции, вызвавшей эпидемию крэковой наркомании среди беднейших жителей Лос-Анджелеса и других мегаполисов Америки, но Уэбб уже никогда не смог зарабатывать на жизнь буковками. Захватывающая дух производственная драма про людей, работающих в индустрии правды. Про невероятное упрямство и про журналистскую гордость. В наши дни смотрится, опять же, как фэнтези, но на самом деле журналисты - они как раз такие.

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Семен Кваша