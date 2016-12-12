Суд взыскал с "Трансаэро" в пользу "Аэрофлота" свыше 101 млн рублей

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Арбитражный суд Москвы решил взыскать по иску "Аэрофлота" с проходящей процедуру банкротства авиакомпании "Трансаэро" более 101 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

"Аэрофлот" требовал от "Трансаэро" погасить задолженность по договору поручительства от 25 декабря 2015 года. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.

Крупнейший российский авиаперевозчик поручился за исполнение авиакомпанией "Трансаэро" обязательств по договору эквайринга (денежные переводы при продаже авиабилетов с помощью банковских карт через интернет) с ВТБ. "Аэрофлот" выполнил обязательства "Трансаэро" перед банком, а позже предъявил требование о погашении задолженности к основному должнику.

Ранее представитель временного управляющего "Трансаэро" Михаила Котова ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. По его мнению, требование следует рассматривать в деле о банкротстве. Однако в понедельник суд отклонил ходатайство.

Ранее московский арбитраж взыскал с "Трансаэро" в пользу "Аэрофлота" свыше 429 миллионов рублей в рамках аналогичного договора эквайринга с Газпромбанком.

В ноябре 2016 года сообщалось, что авиакомпания "Трансаэро" изучает возможность возобновить работу под другим именем.

26 октября 2015 года Росавиация аннулировала лицензию "Трансаэро" в связи с ее финансовой несостоятельностью. К тому моменту у компании было порядка 250 миллиардов рублей долга перед Сбербанком, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанком, Московским кредитным банком, Новикомбанком, банком "Открытие", МФК и другими. Авиакомпанию признали банкротом. "Трансаэро" осуществляло 156 рейсов по различным международным направлениям. 56 маршрутов передали "Аэрофлоту" еще в октябре 2015 года, остальные распределили между другими авиакомпаниями. Так же поступили и с внутренними рейсами.