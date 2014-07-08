Власти Никарагуа намерены построить дублер Панамского канала

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Правительство Никарагуа одобрило проект строительство канала, который свяжет Атлантический и Тихий океаны. Новое сооружение призвано стать основным конкурентом Панамского канала, сообщает РБК.

Стоимость работ по строительству "Никарагуанского канала" составит около 40 миллиардов долларов. Длина нового сооружения составит 278 километров, а ширина достигнет 520 метров. Для сравнения, Панамский канал может "похвастать" длиной в 81,6 километра и шириной 150 метров.

Таким образом, новый канал сможет пропускать суда водоизмещением гораздо больше, чем его конкурент. Предполагается, что частью сооружения станет озеро Никарагуа.

Начало строительства намечено на декабрь этого года. По планам никарагуанских властей, канал будет открыт к 2020 году.

У проекта нашлись не только сторонники, но и противники. Они указывают на ухудшение экологических условий для жителей латиноамериканской страны, а также на повышение уровня загрязнения пресной воды в озере Никарагуа.

Строительными работами займется гонконгская компания HKND.