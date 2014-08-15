Сокровища нации: где искать золото Наполеона

"В ожидании мира" работы художника В.В. Верещагина. Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 15 августа, исполняется 245 лет со дня рождения Наполеона Бонапарта. Об одной из загадок императора - "золотом обозе", который он оставил, отступая из России, - читайте в материале M24.ru.

Восемьдесят тонн чистого золота

Наполеон вышел из Москвы 19 октября 1812 года. Вместе с ним выехали два обоза - 715 лошадей с трофеями - драгоценностями, вывезенными из Кремля и коллекцией старинного оружия. За ними двигались еще 15 тысяч повозок, в которых солдаты и офицеры французской армии вывозили золотую церковную утварь, подсвечники, оклады икон, ювелирные изделия и другие драгоценности.

Армия в спешке отступала, отбиваясь от партизан. Лошадей уже начали подъедать и солдаты. Чтобы уходить быстрее, избавлялись от лишней ноши, закапывая все ценное вдоль Смоленской дороги. Это не казалось пустой тратой времени, потому что Бонапарт, а вместе с ним и каждый из его солдат, надеялись вернуться в Россию. По оценкам историков, всего таким образом было зарыто не менее тысячи "скромных" кладов весом до 10 килограммов.

Судьба же главного наполеоновского обоза до сих пор остается неясной. По одной из версий, золото еще в Москве переплавили в килограммовые слитки, украшенные литерой "N" - всего получилось около 80 тонн, - а затем при отступлении спрятали где-то между Москвой и Смоленском.

Никаких "официальных комментариев" о том, что французский император зарыл в России кучу золота, разумеется, не было. Но слухи об этом ходили.

Интерес к теме подогрел английский писатель Вальтер Скотт, опубликовавший в 1827 году сочинение "Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов", где упомянул, что московская добыча полководца - древние доспехи, пушки и большой крест с колокольни Ивана Великого - была брошена в озеро.

Участник наполеоновского похода граф Сегюр также писал в своих мемуарах, что трофеи были сброшены в Семлевское озеро, расположенное между Дорогобужем и Смоленском. Конечно, и писатель, и мемуарист могли приукрасить действительность или дать ошибочные сведения. Но факт остается фактом: 200 груженых драгоценностями телег до Франции так и не добрались.



Фото: ИТАР-ТАСС



Кто искал

Первым, кто пытался найти золото Наполеона, был назначенный в 1829 году смоленский губернатор Николай Хмельницкий. Сведения о кладе он в прямом смысле "выпытывал" у местных крестьян. Но розги не помогли - мужики ничего не знали. В Семлевском озере были произведены дорогостоящие изыскательские и инженерные работы, но и они не увенчались успехом.

Вскоре после этих поисков побывавший в Париже помещик из Могилевской губернии Гурко добился встречи с министром Тюно, служившим поручиком в армии Наполеона в 1812 году. Тюно рассказал, что сокровища были сброшены в другое озеро между Смоленском и Оршей или Оршей и Борисовым. Гурко не поленился обследовать все озера вдоль дороги Смоленск - Орша - Борисов, но также безрезультатно.

Существует версия, что в 1830-х годах в Россию специально за сокровищами приезжали ветераны наполеоновских войн. Возможно, им удалось найти что-то спрятанное осенью 1812 года, но главного клада они не обнаружили.

В связи с этим был зафиксирован любопытный эпизод. Смоленская помещица Мезенцева, владелица имения Лукианово, рассказала местным историкам, что в 30-е годы XIX века к ней явились какие-то иностранные "фокусники с учеными собачками и обезьянами". Но однажды бесследно исчезли, бросив и собачек, и обезьянок. Когда же их пошли искать, то оказалось, что в сосновой роще вырыта огромная яма...

Это косвенно подтверждает, что французы специально распространяли в России дезинформацию о сокровищах, якобы спрятанных в Семлевском озере, чтобы отвлечь внимание от настоящего местоположения.



Походный несессер Наполеона. Возможно именно с ним император отступал из Москвы. Фото: ИТАР-ТАСС

Следующую попытку в 1911 году предприняла археолог, член Смоленской ученой архивной комиссии Е.Н.Клетнова. Она обратила внимание на то, что в Семлево существовало два озера: одно - заболоченное стоячее в двух верстах от местечка, а другое, в самом селе - запруда речки Семлевки. Запруженное озеро было спущено, но его обследование ничего не дало, нашли только ржавую саблю, остатки конской упряжи, обломки повозки и кости лошадей. Стоячее Семлевское озеро, где и поныне работают кладоискатели, Клетнова сразу же исключила из своих исследований, посчитав, что кидать ценные трофеи в болото не имеет смысла, а добраться по болоту до воды тяжелому обозу почти невозможно.

Во время Великой Отечественной войны наполеоновское золото искали немцы, но тоже тщетно.

Наиболее известная и подготовленная экспедиция поработала на Семлевском озере в 1979 году. В ее составе было 45 человек, оснащенных современной техникой. Однако и их постигла неудача: озеро оказалось глубоким - до 24 метров, а дно устилал слой ила в 15 метров.

В 2010-11-х годах многие российские издания писали о том, что точные координаты клада установлено и энтузиасты ждут только 26 августа 2012 года, чтобы вырыть сокровища в 200-летнюю годовщину Бородинского сражения. Однако сенсации не состоялось.

Где еще не искали

Кроме уже упомянутого Семлевского озера, существует минимум четыре места, где можно было спрятать золото.

Например, остатки наполеоновского "золотого обоза", судя по историческим документам, видели в последний раз в районе Орши, в Белоруссии. Возможно, клад спрятан где-то там. Существуют упоминания и о месте под Вильно - нынешним Вильнюсом.

Кроме того, по мнению кладоискателей, золото могло быть закопано между Ельней и Калугой, где проходили, отступая, французские войска.

Также возможным местом клада может быть переправа через реку Березина в Белоруссии, рядом с городом Борисов. На этой переправе после каждого весеннего половодья вылавливают кошельки со старинными монетами, фрагменты конской сбруи, солдатские ранцы наполеоновской армии.

Возможно, если бы за поиск наполеоновского клада взялось государство, то сокровища были бы вскоре найдены. Но поскольку стопроцентной гарантии нет, тратить на это деньги и ресурсы никто не спешит. Зато кладоискатели-любители будут обеспечены работой на долгие годы вперед.