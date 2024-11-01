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01 ноября, 17:45

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Беличий саймири родился в зоопарке Москвы

Беличий саймири родился в зоопарке Москвы

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В Московском зоопарке родился беличий саймири. Это маленькая обезьяна, обитающая в тропических лесах Южной Америки.

Детеныш появился на свет еще 10 сентября, но в первые месяцы мать прячет новорожденного и постоянно носит его на спине. Сотрудники зоопарка не осматривали его, чтобы не подвергать стрессу.

Пол детеныша пока не определен. Он родился весом всего 100 граммов и первое время питался только молоком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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