Беличий саймири родился в зоопарке Москвы

В Московском зоопарке родился беличий саймири. Это маленькая обезьяна, обитающая в тропических лесах Южной Америки.

Детеныш появился на свет еще 10 сентября, но в первые месяцы мать прячет новорожденного и постоянно носит его на спине. Сотрудники зоопарка не осматривали его, чтобы не подвергать стрессу.

Пол детеныша пока не определен. Он родился весом всего 100 граммов и первое время питался только молоком. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.