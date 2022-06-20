Верховная Рада Украины запретила включать российскую музыку в общественных местах. Также парламент запретил импорт и распространение книг из России и Белоруссии.

При этом на данный момент неизвестно, какое наказание предусмотрено за нарушение закона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

