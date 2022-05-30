Путин назвал Эрдогану условия экспорта Россией удобрений и сельхозпродукции

Россия может экспортировать удобрения и сельхозпродукцию в случае снятия антироссийских санкций. Это еще раз подтвердил Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе Кремля.



В разговоре была затронута и ситуация на Украине. Основной акцент был сделан на вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях.

Путин отметил, что Россия готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов.

Также лидеры договорились об укреплении обоюдовыгодных связей. В первую очередь в сферах торговли и туризма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.