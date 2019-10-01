В России вступил в силу запрет на использование открытого огня на балконах

Открытый огонь на балконах и лоджиях под запретом. С 1 октября вступили в силу новые правила противопожарного режима.

Нововведение распространяется в том числе, на комнаты в общежитиях и гостиничные номера. Так, на балконах теперь нельзя жарить шашлыки и зажигать свечи. При этом в МЧС заявили, что к курению это отношения не имеет. Как поясняют адвокаты, под запрет попадает именно открытый огонь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.