Отели снизят цены в российских городах после майских праздников

После майских праздников стоимость проживания в отелях и апартаментах в ряде российских городов может снизиться на треть и более. В Суздале, Ярославле, Краснодаре и Мурманске путешественники смогут заметно сэкономить на размещении.

При этом в Сочи, Зеленоградске и Санкт-Петербурге цены, вероятнее всего, останутся на прежнем уровне. Специалисты связывают снижение спроса с короткими выходными, холодной погодой и ростом интереса туристов к недорогим зарубежным поездкам.

