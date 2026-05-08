Адвокат рассказал, можно ли туристам вернуть деньги за испорченную в отеле одежду

Если в отеле испортили одежду, турист имеет право на компенсацию, рассказал адвокат Михаил Салкин. В такой ситуации нужно сразу зафиксировать повреждение вещи, сообщить администрации отеля и подать письменную претензию с описанием случившегося и требованием возмещения ущерба.

Как пояснил адвокат, если гостиница отказывается компенсировать убытки, турист вправе обратиться в суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.