Панно "Два сердца столицы" представили на станции "Деловой центр" БКЛ. Композицию собрали из 40 000 цветных кусочков мозаики.

В узоре зашифрованы Большая Кольцевая линия и Московское центральное кольцо. Собирать мозаику помогали пассажиры. Теперь готовое панно с сердцами красного и синего цвета будет украшать станцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.