Движение ограничили в связи с празднованием Дня Победы в Москве

В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Москве с 05:00 частично перекрыто движение. Мобильный интернет ограничен в целях безопасности. Выйти в интернет можно через Wi-Fi дома, в офисе, в кафе, ресторанах и торгово-развлекательных комплексах.

Для завершения поездок в машинах каршеринга нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем перевести автомобиль в режим ожидания через приложение, рассказала представитель пресс-службы "Яндекс Go" Анастасия Барчук.

