Юрист напомнил о правах пассажиров в случае задержки рейса

Авиакомпании обязаны компенсировать стоимость билетов и возвращать деньги при задержках рейсов. Об этом напомнил юрист Александр Трещев.

В случае отказа пассажир вправе направить претензию и обратиться в суд. Трещев также отметил, что при задержке рейса пассажиры имеют право на базовое обслуживание. Через 2 часа ожидания должны предоставить воду, более 4-х часов – горячее питание. При длительных задержках предоставляют гостиницу: днем — при ожидании свыше 8 часов, ночью – свыше 6.

