В московских аэропортах задержано более 100 рейсов, большинство из них во Внуково. Аэропорт предупредил пассажиров об изменении расписания и ожидании на борту из-за ограничений в воздушном пространстве.

Люди сидят в залах и кафе. В детской зоне организовали тематическую программу ко Дню Победы, чтобы разгрузить родителей. Пассажирам раздают воду и коврики, чтобы они могли расположиться даже на полу. Ространснадзор держит ситуацию на контроле.

