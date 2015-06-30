Каждый второй россиянин начал экономить на продуктах

Каждый второй россиянин экономит на продуктах. Таковы данные недавнего исследования фонда "Общественное мнение". В частности меньше стали покупать мясо и птицу, сыр и колбасы, экономят также на фруктах, рыбе и морепродуктах. При этом из числа тех, кто сократил траты на питание за последние полгода, лишь 7 процентов отказались от алкогольных напитков, передает телеканал "Москва 24".

Что касается непродовольственных товаров, то россияне стали меньше тратить на обувь и одежду, сократили расходы на электронику, бытовую технику и развлечения. Впрочем, молодые люди предпочитают не экономить, а задумываются о дополнительном заработке.