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30 июня 2015, 08:45

Торговля

Каждый второй россиянин начал экономить на продуктах

Каждый второй россиянин начал экономить на продуктах

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Каждый второй россиянин экономит на продуктах. Таковы данные недавнего исследования фонда "Общественное мнение". В частности меньше стали покупать мясо и птицу, сыр и колбасы, экономят также на фруктах, рыбе и морепродуктах. При этом из числа тех, кто сократил траты на питание за последние полгода, лишь 7 процентов отказались от алкогольных напитков, передает телеканал "Москва 24".

Что касается непродовольственных товаров, то россияне стали меньше тратить на обувь и одежду, сократили расходы на электронику, бытовую технику и развлечения. Впрочем, молодые люди предпочитают не экономить, а задумываются о дополнительном заработке.
торговля продукты опросы новости экономия Владимир Василенко Светлана Милорадова
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