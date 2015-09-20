Фудтраки могут появиться во всех районах Москвы

Рестораны быстрой еды на колесах могут появиться в каждом районе Москвы. В ближайшее время в федеральные законы могут быть внесены поправки, которые разрешат фудтраки. Предприниматели, узнав об этом, готовятся открывать торговые точки. Но пока мобильная торговля ограничена законом.

Фудтраки, так называют автомобили с едой, могут находиться только в парках и на частных территориях. Остальной город для них пока закрыт. Поэтому пока все разнообразие ресторанов на колесах можно увидеть на фестивалях и выставках.

Подробности - в сюжете телеканала "Москва 24".