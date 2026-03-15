Москва реализует более 120 проектов с использованием искусственного интеллекта

Москва активно внедряет технологии искусственного интеллекта в различные сферы городской жизни. На данный момент с использованием нейросетей реализовано более 120 цифровых проектов, охватывающих транспорт, медицину, образование, строительство и бизнес.

В строительной отрасли ИИ помогает оценивать различные параметры: от доставки материалов до влияния грунтовых вод на строительство. В медицине компьютерное зрение анализирует снимки, помогая врачам выявлять патологии и измерять параметры, например, степень сколиоза.

