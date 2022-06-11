Компания IBM покинула российский рынок. Специалисты говорят, обычные пользователи этого даже не заметят, но у больших компаний могут возникнуть проблемы.

Именно на серверах IBM, как пишут СМИ, хранили информацию такие гиганты, как "Аэрофлот", РЖД и даже некоторые государственные учреждения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.