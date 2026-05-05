Минцифры и спецслужбы согласуют "белый список" сайтов для доступа в Москве

Минцифры России согласуют с представителями спецслужб "белый список" интернет‑ресурсов для запуска в Москве. Как сообщают в ведомстве, информация о предоставлении доступа к утвержденному перечню сайтов будет опубликована сразу после получения всех необходимых разрешений.

Ранее операторы связи уведомили жителей Москвы и области о временных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая. Меры принимаются в целях безопасности. При этом домашний интернет и Wi‑Fi продолжат работать в штатном режиме.


