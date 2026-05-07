Байкера по делу о гибели Ксении Добромиловой доставили в суд

Байкера, который насмерть сбил фотографа и модель Ксению Добромилову, доставили в суд для избрания меры пресечения. По словам руководителя объединения "МотоМосква" Андрея Иванова, мотоциклист во время движения поднял мотоцикл на заднее колесо и мог не справиться с управлением.

Эксперты также рассматривают версию технической неисправности транспорта. Друзья водителя называют произошедшее трагической случайностью и выражают соболезнования семье погибшей. Адвокат Елена Пономарева отметила, что по делам о неосторожных преступлениях суды чаще выбирают домашний арест или запрет определенных действий.

