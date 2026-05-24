Окружной турнир по волейболу прошел в спортивном кластере на Черном озере. Соревнования приурочили к открытию летнего спортивного сезона. В них приняли участие шесть сборных команд из трех районов Восточного округа: Косино-Ухтомский, Новокосино и Вешняки.

Турнир прошел по олимпийской системе, всего состоялось 12 встреч. Старт соревнованиям дал участник СВО Эдуард Шонов.

