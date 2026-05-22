Тренировки проекта "Мой спортивный район" организованы на городских площадках Москвы

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На дворовых и парковых площадках, а также в "Лужниках" ждут любителей бега.

В спорткомплексе "Динамика" пройдут тренировки по муайтай, а в центре "Содружество" на Новоясеневском проспекте можно будет поиграть в бадминтон. На часть мероприятий требуется предварительная регистрация.

