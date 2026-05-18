Новости спорта: "Зенит" выиграл чемпионат России по футболу

Победой "Зенита" завершился чемпионат России по футболу. "Краснодар" занял второе место, а московский "Локомотив" завоевал бронзовую медаль.

Бывший игрок московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметился эффектным голом в чемпионате Парагвая. В матче против "Спортиво Лукеньо" он забил ударом через себя и оформил дубль, принеся победу "Либертаду".

Во время матча чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Хилялем" произошли стычки на трибунах. По данным СМИ, конфликт начался в VIP-секторе и был быстро остановлен сотрудниками безопасности.

