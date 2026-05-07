07 мая, 08:00
Новости спорта: в Румынии скорая помощь не смогла подъехать к футболисту из-за луж на поле
В Румынии во время матча низшей лиги машина скорой помощи застряла на размокшем поле. Игрокам и тренерам обеих команд пришлось вручную вытолкать автомобиль, чтобы медики смогли добраться до пострадавшего футболиста.
В Канаде юный болельщик в одиночку пытался создать атмосферу на арене "Эдмонтона", однако команда завершила выступление уже в первом раунде плей-офф.
В Аргентине пользователи соцсетей активно обсуждают ролики с разминкой женской сборной по водному поло. Спортсменок называют "акулами" за их динамичные и эффектные тренировки.
