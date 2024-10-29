25 пачек сливочного масла украли из супермаркета на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом рассказали в прокуратуре. Грабителей попыталась остановить сотрудница магазина, но один из преступников несколько раз ударил ее, а второй угрожал женщине ножом. Позднее мужчин нашли и задержали правоохранители.

В социальных сетях активно обсуждают, почему грабители выбрали именно сливочное масло. Как сообщает Управление Федеральной службы государственной статистики, с начала года цена на этот продукт в столице выросла более чем на 11%.

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