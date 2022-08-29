Пожар произошел в научном центре хирургии в Москве

Пожар в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского в Москве удалось потушить. Огонь вспыхнул на 11 этаже в ночь на 29 августа.

Пламя охватило территорию в 60 квадратных метров. Спасено 30 человек, находившихся в это время в корпусе хирургии. Пострадавших нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.