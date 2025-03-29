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29 марта, 22:30

Происшествия

МЧС РФ будет заниматься спасательной работой в Мьянме круглосуточно

МЧС РФ будет заниматься спасательной работой в Мьянме круглосуточно

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МЧС России развернет круглосуточную спасательную операцию в Мьянме. Больше сотни специалистов уже находятся в Мандалае – этот город больше всего пострадал от катастрофического землетрясения.

В составе отряда также кинологи, врачи-анестезиологи и психологи. На пути в Мьянму находится еще один самолет МЧС с медицинским персоналом и аэромобильным госпиталем на борту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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