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Пенсионерка потеряла 300 тыс рублей, выбросив их для мошенников из окна

Пенсионерка потеряла 300 тыс рублей, выбросив их для мошенников из окна

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Полиция задержала злоумышленника, который обманул пенсионерку на 300 тысяч рублей. Схема, по которой он действовал, в данный момент очень распространена.

Женщине позвонили якобы правоохранители и попросили помочь поймать преступника. Для этого надо было снять деньги и передать их подставным сотрудникам. Пострадавшая сходила к банкомату, обналичила 300 тысяч рублей и сбросила пакет с деньгами из окна. Об обмане женщина догадалась только тогда, когда неизвестный мужчина на ее глазах просто забрал сверток и ушел, а никакого задержания преступника не состоялось.

Мошенника в итоге поймали. Часть денег он успел потратить, а другую часть перевел на счета подельников. Суда обвиняемый дожидается под домашним арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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