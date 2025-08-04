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Новости

Новости

04 августа, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Краснодарском крае спасли группу туристов, отрезанных паводком

Новости регионов: в Краснодарском крае спасли группу туристов, отрезанных паводком

Мальчик оказался в реанимации после наезда самокатчика в Балашихе

Суд рассмотрит дело 19 обвиняемых в подготовке и исполнении теракта в "Крокус Сити Холле"

Три человека погибли из-за мощных ливней на Тайване

Движение затруднено у съезда с Липецкой улицы на МКАД из-за аварии

Новости регионов: полумарафон "Северная столица" прошел в Петербурге

В Мосгорсуде началось рассмотрение дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

В Краснодарском крае приступили к ликвидации последствий шторма

Виновник аварии с самокатом в Балашихе скрылся с места происшествия

Новости регионов: в Ленобласти возбудили дело после аварии с автобусом и поездом

В Краснодарском крае спасатели эвакуировали группу из 17 туристов, которые оказались отрезаны разлившейся рекой возле курорта Горячий Ключ. Уровень воды поднялся после ливней и смерча, течение разрушило мост. Одна девушка получила перелом ноги.

В Туапсинском районе Краснодарского края свыше 200 сотрудников МЧС ликвидируют последствия шторма. Специалисты расчищают социальные объекты и частные дома от ила и мусора, помогают жителям, устраняют перебои с водой. В регионе введен режим ЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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