Новости регионов: в Краснодарском крае спасли группу туристов, отрезанных паводком

В Краснодарском крае спасатели эвакуировали группу из 17 туристов, которые оказались отрезаны разлившейся рекой возле курорта Горячий Ключ. Уровень воды поднялся после ливней и смерча, течение разрушило мост. Одна девушка получила перелом ноги.

В Туапсинском районе Краснодарского края свыше 200 сотрудников МЧС ликвидируют последствия шторма. Специалисты расчищают социальные объекты и частные дома от ила и мусора, помогают жителям, устраняют перебои с водой. В регионе введен режим ЧС.

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