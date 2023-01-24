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Политика

СМИ рассказали о финансовых разногласиях внутри ЧВК "Моцарт"

СМИ рассказали о финансовых разногласиях внутри ЧВК "Моцарт"

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Руководство американской частной военной компании "Моцарт" перессорилось из-за денег. Как сообщила газета Telegraph, основатель компании и финансовый директор не поделили пожертвования, за счет которых существует ЧВК. Дошло до взаимных обвинений в растрате и даже в связях с Москвой.

Ранее сообщалось, что ЧВК "Моцарт" прибыла под Артемовск, чтобы бороться с группой "Вагнер". Однако сотрудничество с Киевом проходит на необычном фоне. Так, в Сети оказались высказывания основателя "Моцарта", который был в состоянии алкогольного опьянения. Он, в частности, обвинил украинских военнослужащих в жестоком обращении с пленными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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