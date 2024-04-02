Военные эксперты оценили эффективность авиационных бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 армии РФ

В России увеличили выпуск фугасных авиационных бомб – ФАБ-500 и ФАБ-1500. Их эффективность признали на Западе, а китайские военные эксперты считают, что такое оружие изменит ситуацию в зоне СВО.

Между тем Минобороны России сообщило о начале серийного производства еще более мощных бомб – ФАБ-3000. В Киеве заявили, что ее мощность сравнима с тактическим ядерным оружием.

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