В Москве наградили лучших педагогов города

В столице 27 мая наградили лучших педагогов города. В конкурсе участвовали учителя, воспитатели, психологи и дефектологи.

На церемонии присутствовал руководитель департамента образования и науки города Александр Молотков. Он поздравил победителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

