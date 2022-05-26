"Жизнь в большом городе": купальный сезон

В Москве откроют 13 новых зон для отдыха у воды. Их общее количество составит 139. Все водоемы очистили, а территории благоустроили.

Где в Москве можно будет купаться, а где – просто отдыхать? Какие меры безопасности будут приняты на водоемах? Кто из москвичей предпочитает проводить время на городских пляжах, а кому для этого достаточно надувного бассейна на даче? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

