В отдельных районах Москвы 22 мая выпадет четверть месячной нормы осадков

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие часы.

Как пояснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, при грозах ожидается порывистый и шквалистый ветер. До конца дня в столице может выпасть от 10 до 15 миллиметров осадков, что составляет примерно четверть месячной нормы мая.

Ночью 23 мая в городе также сохранятся грозы и ливни.