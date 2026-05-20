20 мая, 13:30
Москва и Китай договорились о сотрудничестве в сфере поддержки пожилых людей
Проект "Московское долголетие" представили на международном уровне. На выставке CISSE в Пекине было подписано соглашение о сотрудничестве с Китайской ассоциацией социальной помощи и услуг для пожилых людей.
Как рассказала заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова, соглашение предусматривает обмен опытом и развитие совместных практик поддержки старшего поколения.
