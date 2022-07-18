Мини-зоопарк оказался брошенным в Подмосковье

В Подмосковье оказался брошенным целый мини-зоопарк. Раньше он принадлежал владельцам отеля, но предприниматели решили свернуть бизнес и уехали в Израиль. Зверей бросили на произвол судьбы.

Заботу о животных взяли на себя местные жители. Они подкармливают голодных кабанов и лошадей. Однако не за горами холода. Люди переживают, что будет с животными через пару месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.