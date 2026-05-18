18 мая, 22:30Общество
Из-за жары в Москве резко вырос спрос на питьевую воду
В Москве из-за аномальной жары жители начали массово скупать питьевую воду. В магазинах заметно опустели полки с пол-литровыми бутылками, при этом в наличии в основном остались литровая вода, минеральная вода и напитки в стеклянной таре.
В течение дня пассажирам метро и на вокзалах раздавали воду бесплатно. Также бутилированную воду можно было получить на всех причалах регулярного речного электротранспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.